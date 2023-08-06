تنفيذ حكم حد الحرابة بجانيين دهسا هنديا في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بجانيين في منطقة الرياض.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس) إن عبدالله بن حشان بن مبارك العجمي، ومحمد بن زعيلي بن حسين العنزي ـ سعوديان أقدما على قتل محمد حسين أنصاري هندي الجنسية وذلك بالاعتداء عليه ودهسه بسيارتهما ما أدى لوفاته.

أشهر أحد المتهمين السلاح على الفرقة القابضة

ثم قام المتهمان بسلب متعلقاته الشخصية، وقيامهما بتكرار الأسلوب الإجرامي نفسه مع عدد من المجني عليهم، وقيام الثاني بإشهار السلاح على الفرقة القابضة عند القبض عليهما، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المخدرة، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين يوم الأحد بتاريخ 19 / 1 / 1445هـ الموافق 6 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.

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