مغادرة الطائرة الإغاثية الـ19 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية، تحمل على متنها أكثر من 27 طنا من المعدات والأجهزة الطبية.

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يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.