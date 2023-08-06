الأخضر تحت 15 يواجه المكسيك في بطولة الكونكاكاف بالدومينكان

يفتتح المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، مشاركته ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من بطولة كأس كونكاكاف 2023 في جمهورية الدومينيكان.

ويلتقي "الأخضر" نظيره منتخب المكسيك، في تمام الحادية عشر مساءً اليوم بتوقيت المملكة، على ملعب باناميريكانو في جمهورية الدومينيكان.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 18 لاعبًا، وهم على النحو التالي:

موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني.

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ويأتي "الأخضر" في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، ضمن المجموعة "الأولى" إلى جانب منتخبات المكسيك، جامايكا، والسلفادور.

ومن المقرر إقامة منافسات البطولة في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس الجاري.