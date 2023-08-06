نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بعض التعديلات القضائية ويحث على تهدئة السوق، وفقا لـ"بلومبيرج نيوز".

مظاهرات الإسرائيليين مستمرة

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، في شوارع تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي، والتي وضعتها حكومة نتنياهو.

وتسببت خطة نتنياهو في انقسام الإسرائيليين، كما أثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدتها إسرائيل، منذ أن كشف الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، النقاب عنها في يناير الماضي.

ويواصل المحتجون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.

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