رسميًا.. التعاون يضم البرازيلي جيروتو

أعلن نادي التعاون رسميًا، الأحد، تعاقده مع المدافع البرازيلي أندريه جيروتو، قادمًا من صفوف نانت الفرنسي.

وعرض الحساب الرسمي لنادي التعاون علة منصة "إكس"، لقطات من مباريات سابقة للمدفع البرازيلي، وأرفق معها تعليق: "مرحبا أندريه جيروتو".

من نانت الفرنسية إلى بريدة الصفراء 💛 أنــدري في #التعاون 🤩💛#WELCOME_ANDREI_GIROTTO pic.twitter.com/GUuxsxQ33i — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 6, 2023

ويلعب جيروتو البالغ من العمر 31 عامًا في نانت منذ صيف 2017، حيث خاض معه 176 مباراة بمختلف المسابقات، وحصد معه كأس فرنسا 2022.

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وشارك جيروتو مع نانت في 36 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

كما خاض 4 مواجهات بكأس فرنسا و7 بالدوري الأوروبي، وسبق له تمثيل ناديي تومبينسي وشابيكوينسي البرازيليين.