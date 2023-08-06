النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة النصر والرجاء المغربي بتقدم "العالمي" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقام المباراة على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

سجل ثلاثية النصر كيستاسنو رونالدو (19)، وسلطان الغنام (29)، وسيكو فوفانا (38).

بينما أحرز هدف الرجاء المغربي عبد الله مادو (41).

وبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكيس تيليس – عبدالله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيري.

خط الهجوم: ساديو ماني– كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.

فيما جاء جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي، إسماعيل مقدم، بوشعيب العراسي، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجي أهولو – محمد مكعازي- محمد زريدة

خط الهجوم: محمد بولكسوت – يسري بوزوق – حسين رحيمي.