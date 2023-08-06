النمسا تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

أعلنت النمسا حالة التأهب والطوارئ، لمواجهة الفيضانات في جنوب البلاد، ورفعت أجهزة الأمن والإنقاذ درجات الاستعداد.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، اليوم الأحد، إن هناك قلقا من الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات المتزايدة فى ولايات فى ستيريا وكارينثيا وجنوب بورغنلاند، موضحة أنه في ولاية كارينثيا أدى تدفق المياه والمنحدرات الرطبة والمنزلقة باستمرار إلى نشر فرق إطفاء جديدة وعمليات إخلاء، حيث ارتفع منسوب النهر بشكل حاد.

تضرر العديد من المقاطعات بسبب الفيضانات

وأضاف البيان أنه فى كارينثيا مازالت خمس مقاطعات من أصل 10 متضررة من الفيضانات، كما تم إجلاء 20 أسرة تضم حوالى 50 شخصا بسبب الانهيار الأرضى المرعب، لافتا إلى أن مخاطر الانهيارات الأرضية مرتفعة حيث لا يزال مستوى المياه فى بحيرة جروسيلدورفر مرتفعًا جدًا.

ومن جانب آخر، أنقذ الأمن 23 شخصًا من المصطافين النمساويين من الفيضانات والأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة التى ضربت دولة سلوفينيا المجاورة، والتى تواجه أيضا خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

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