انطلاق منافسات “لقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن الإثنين

تنطلق غدًا الإثنين منافسات فئة "لقايا" ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين.

وتعد "لقايا" إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان الذي يختتم في السابع من سبتمبر المقبل.

وستخوض فئة "لقايا" 66 شوطاً، المسافة الأكبر في الأشواط التمهيدية، بحيث تقطع خلاله المطايا 264 كيلو متر، مسافة كل شوط 4 كيلو مترات على مدار يومين في فترتين، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً.

وكان الاتحاد السعودي للهجن أعلن عن زيادة في قيمة الجوائز المالية بعد رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبع مائة وخمسين ألف ريال، لتفوق قيمة الجوائز أكثر من 57 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين.

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