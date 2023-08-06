إقامة بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023 الثلاثاء

تستضيف المملكة، بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023 154 رياضيًا ورياضية من 16 دولة.

وكانت منتخبات السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، باكستان، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، بولندا، روسيا، نيجيريا أعلنت رسميًا مشاركتها في البطولة.

وتقام بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية للمرة الأولى دولياً في المملكة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي ستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

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