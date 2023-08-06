زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال شرق أفغانستان

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق 5.2 درجات

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 38 كيلومترًا عن جنوب شرق قرية جورم في ولاية بدخشان بشمال شرقي البلاد، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

3 زلازل تهز آسيا وتقتل 10 أشخاص في الصين

كما ضربت زلازل صباح اليوم الأحد عدة دول في آسيا وتسببت في إضرارًا بعشرات المباني في الصين ووفاة 10 أشخاص على الأقل وإصابة أخرين.

البداية كانت في الصين، حيث ضرب زلزال بلغت قوته 5,5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة بينجيوان في مدينة دتشو في إقليم شاندونج شرقي الصين اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الزلزال أسفر عن إصابة عشرة أشخاص حتى الآن.

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