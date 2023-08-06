بدء إصلاح خط أنابيب ينقل نفط روسيا لأوروبا

بدأت الشركة المشغلة لخط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا في عملية الإصلاح وذلك بعد حدوث تسريب، مما تسبب في إغلاق مؤقتًا.

وقالت الشركة إنها رصدت التسريب بالقرب من بلدة تشوديتش في وسط بولندا على بعد 145 كيلومترا غربي وارسو.

ووقع التسرب في أحد الخطين اللذين يشكلان الجزء الغربي من خط أنابيب دروجبا.

الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي

وقالت الشركة إنها أوقفت على الفور عملية الضخ عبر الخط المتضرر، لكن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي.

وتوقعت شركة بيرن أن يستأنف خط الأنابيب عملياته الطبيعية يوم الثلاثاء.

وقالت بيرن إن التحقيق جاري لمعرفة سبب التسريب.

وأوضحت الشركة في بيان يوم الأحد أن أطقم العمل وصلت إلى الجزء المتضرر من خط الأنابيب وإن الإصلاحات جارية.

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الحكومية أن خط أنابيب دروجبا ينقل النفط من روسيا إلى مصافي في بولندا وألمانيا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

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