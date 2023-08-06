“الإذاعة والتلفزيون” تطلق غدا تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” وتدشن أكاديمية للتدريب

يدشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، يوم غد الاثنين، أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب، بالإضافة إلى إطلاق خدمة البث الإذاعي الرقمي +DAB.

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أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن تدشين المشاريع التنموية وتفعيل التحول الرقمي تأتي امتداداً للسياسة التحولية التي تشهدها الهيئة ضمن مشاريعها التطويرية بمتابعة من الوزير ومجلس الإدارة.

برامج أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب

وبيّن أن الأكاديمية ستقدم العديد من البرامج التدريبية في مجالات:

الصحافة.

الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

الإعلام الرقمي.

السينما.

المسرح.

المهارات القيادية.

أشار إلى أن الفريق التقني حرص على تطوير خدمة البث الإذاعي الرقمي، لتكون المملكة من أوائل الدول في تفعيل تقنية "+DAB"، التي ستستهم في تقديم جودة عالية للصوت واستقبال فائق الوضوح، مما يسهم في تحسين تجربة المستمعين.

وقال إن تقنية "+DAB" ستوفر مساحة ترددية أكبر وستساعد في تبادل البيانات وتخفيض التكاليف التشغيلية واستهلاك الكهرباء والطاقة.

وشهدت هيئة الإذاعة والتلفزيون مؤخراً العديد من التحولات على الجانب المؤسسي بعد أن أسهمت في تقديم العديد من المبادرات والفعاليات التي واكبت الحراك المجتمعي.