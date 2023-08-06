وزارة السياحة تتوسَّع في منح التأشيرات لثماني دولٍ جديدة

تعمل المملكة على زيادة أعداد السائحين في إطار رؤية 2030 لجذب 100 مليون سائح وتشجيع قطاع السياحة.

حيث اتخذت وزارة السياحة خطوة جديدة تعنى بمنح تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لثماني دولٍ جديدة؛ هي:

أذربيجان.

ألبانيا.

أوزبكستان.

جنوب أفريقيا.

جورجيا.

طاجيكستان.

قيرغرستان.

المالديف.

ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول التقدُّم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًّا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وتُمكِّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، وتشترط لائحتها التي أصدرها معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة في أثناء وجودهم في المملكة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا.

جذب السائحين لزيادة المملكة

كما نوَّهت الوزارة إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تُمكِّن من أداء العمرة في أثناء موسم الحج، وهي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي، الذي هو في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في27 سبتمبر من عام 2019م تأشيرة الزيارة باستهداف 49 دولة، لتصبح بعد إضافة الدول الجديدة 57 دولة، كما اعتمدت وزارة السياحة أيضًا في مارس الماضي تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توسَّعَت في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول المجلس دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرُّف عن كثب على التراث والوجهات السياحية السعودية.

وتعتزم وزارة السياحة توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطقَ إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسُّع الجارية للبِنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

وتأتي الخطوة اتساقًا مع استراتيجية السياحة في المملكة وتطلعات القطاع السياحي المتوافقة مع رؤية 2030،التي تشمل رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%،وتوفير مليون فرصة عمل إضافية تُعطى فيها الأولوية لأبناء الوطن، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030م.

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