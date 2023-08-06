توقيع عقوبات على الأهلي والمصري بعد أحداث مباراتهما في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فرض عقوبات على الأهلى والمصري بعد الأحداث التي شهدتها مباراتهما في ربع نهائي بطولة كأس مصر يوم الخميس الماضي .

وفاز الأهلي على المصري بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين في الدور ربع النهائي من البطولة.

وضرب الأهلي موعدًا مع إنبي في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي الآخر، علمًا بأنه لم يتحدد بعد موعد المباراتين.

اتحاد الكرة يعاقب جماهير الأهلي ومدرب المصري

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري اليوم الأحد أن لجنة المسابقات قررت حرمان جماهير الأهلي الذين تواجدوا في المباراة من حضور مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر .

وأضاف "تقرر إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادي الأهلي لمدة مباراتين قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنية مصري تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث أن الايقافات والانذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة".

في المقابل، أشار اتحاد الكرة إلى أنه تقرر حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر.

وأوضح "تقرر إيقاف على ماهر، مدرب المصري، 4 مباريات، مع توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه مصري تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة، على ألا يشارك في مباريات الكأس الا بعد انتهاء الإيقاف".

وتابع "تقرر منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة".