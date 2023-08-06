اختتام أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في جدة بشأن أزمة أوكرانيا

اختتمت أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي انعقد في جدة، بشأن الأزمة الأوكرانية، حسب وكالة "واس".

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وانطلق الاجتماع في مدينة جدة، يوم السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.

تأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداء الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.