المشاركون في اجتماع جدة بشأن أزمة أوكرانيا يتفقون على مواصلة التشاور لتمهيد الطريق للسلام

اتفق المشاركون في أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي انعقد في جدة، بشأن الأزمة الأوكرانية؛ على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

اقرأ أيضا| جهود السعودية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا.. أنظار العالم تتجه إلى جدة بحثا عن السلام

واختتمت أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي انعقد في جدة، بشأن الأزمة الأوكرانية، مساء اليوم الأحد.

اقرأ أيضا| اختتام أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في جدة بشأن أزمة أوكرانيا

وانطلق الاجتماع في مدينة جدة، يوم السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.

تأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداء الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.