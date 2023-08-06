الهلال يجهز عرضًا لاستعارة جواو فيليكس.. وبرشلونة يعطل الصفقة

وجّه الهلال أنظاره إلى البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حتى لو على سبيل الإعارة.

ويبحث الهلال عن لاعب يحل الأزمة الهجومية التي يعيشها الفريق الأزرق في الفترة الأخيرة، في ظل تراجع مستوى عبدالله الحمدان.

وذكر الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد أن الهلال مهتم بالحصول على خدمات فيليكس هذا الصيف.

وأضاف أن الهلال يجهّز عرضًا لاستعارة فيليكس لمدة موسم واحد، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أجرى عدة اتصالات بمواطنه لإقناعه بمشروع "الزعيم".

موقف جواو فيليكس من الانضمام إلى الهلال

وحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، فإن جواو فيليكس يريد – حتى الآن – البقاء في أوروبا، وتحديدًا الانتقال إلى برشلونة.

ومع ذلك أشار رومانو إلى أن الهلال بات خيارًا مطروحًا أمام فيليكس، خصوصًا أن الشيء الوحيد المضمون حدوثه هو أن النجم البرتغالي لن يستمر مع فريقه أتلتيكو مدريد.

ويرتبط فيليكس مع أتلتيكو مدريد بعقد حتى عام 2027.

وانتقل جواو فيليكس إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكنه فشل في إثبات ذاته في قلعة "ستامفورد بريدج".

ولعب فيليكس مع تشيلسي 20 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 4 أهداف فقط.

جيسوس يبحث عن لاعبين من نوعية رونالدو

وكان جيسوس قال في مؤتمر صحفي عقب الفوز على الاتحاد أمس السبت في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال إن "النصر والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع لاعبين تتمحور حولهم خطة الفريق، أقصد هنا كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وفيرمينو".

وأكمل "نحن بصدد التعاقد مع لاعب بهذه الخصائص، وأثق في قدرة رئيس النادي على تحقيق ذلك".

وأضاف المدرب أن النادي بصدد التعاقد مع لاعبين في خط الهجوم، إضافة إلى إمكانية ضم لاعب في مركز آخر.

يأتي ذلك بعدما ضم الهلال خلال الصيف الجاري الرباعي كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم.