قمة سعودية جديدة.. مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تحددت أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023 والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وأسدل الستار مساء اليوم الأحد على الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حتى السبت المقبل.

وأقيمت 4 مباريات في الدور ربع النهائي على مدار أمس السبت، واليوم الأحد، وأسفرت المباريات عن تأهل 4 فرق، 3 منها سعودية: الهلال، والنصر، والشباب، إضافة إلى الشرطة العراقي.

ويشهد الدور نصف النهائي مباراة سعودية خالصة جديدة، هذه المرة بين الهلال والشباب، بعد أن تقابل النصر والشباب في دور المجموعات، والهلال والاتحاد في ربع النهائي.

نتائج مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

- السد القطري 2-4 الشرطة العراقي

- الاتحاد 1-3 الهلال

- الرجاء المغربي 1-3 النصر

- الشباب 0-0 (5-4) الوحدة الإماراتي

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء 9 أغسطس

- الساعة 06:00 مساء.. الشرطة العراقي – النصر.

- الساعة 09:00 مساء.. الهلال – الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراتين ستنقلان عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للبطولة.