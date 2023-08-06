رونالدو وبنزيما في الصدارة.. قائمة هدافي كأس الملك سلمان للأندية بعد ربع النهائي

ارتقى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صدارة قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية، ليتساوى مع كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد.

وظل بنزيما على رأس القائمة طوال الأيام الماضية برصيد 3 أهداف، إلا أن رونالدو تمكن من معادلة رقمه أمسالأحد في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي.

وسجل بنزيما 3 أهداف في 3 مباريات ضد كل من الترجي والصفاقسي التونسيين، والشرطة العراقي، وكلها مباريات في دور المجموعات.

بينما فشل في هز شباك الهلال في مباراة الدور ربع النهائي، حيث أهدر نجم ريال مدريد السابق ركلة جزاء، وخسر فريقه بنتيجة 1-3.

على الجانب الآخر، أحرز رونالدو أهدافه الثلاثة في آخر 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والرجاء المغربي، بواقع هدف في كل مباراة.

في المقابل، لم يسجل الدون في أولى مباريات النصر بالبطولة ضد الشباب، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ودخل اللاعب البرتغالي بديلًا في الشوط الثاني.

ويمكن لرونالدو أن يزيد غلته من الأهداف حيث سيلعب فريقه مباراة الدور نصف النهائي ضد الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل، بينما خرج بنزيما من السباق.

وإلى جانب بنزيما ورونالدو، هناك أكثر من لاعب سجل هدفين في البطولة، ومازال فريقه ينافس.

قائمة هدافي كأس الملك سلمان للأندية بعد نهاية ربع النهائي

- كريم بنزيما (الاتحاد).. 3 أهداف.

- كريستيانو رونالدو (النصر).. 3 أهداف.

- أكرم عفيف (السد القطري).. هدفان.

- إيفر بانيجا (الشباب).. هدفان.

- أوسو رستم (الشرطة العراقي).. هدفان.

- أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك المصري).. هدفان.

- سيد عبدالله "نيمار" (الزمالك المصري).. هدفان.

- سيرجي سافيتش (الهلال).. هدفان.

- سالم الدوسري (الهلال).. هدفان.

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