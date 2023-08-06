تدشين فعاليات مهرجان الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية بدومة الجندل

دشَّن محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، الأحد، فعاليات مهرجان الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية "إبداعات جوفية"، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لمدة 3 أيام، في المتنزه الغربي بالمحافظة، وذلك برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف.

ألقى مدير مكتب وزارة البيئة في سكاكا الدكتور عقاب بن مخيلف الرويلي، كلمة أوضح فيها أن المهرجان يستهدف دعم صغار المزارعين والحرفيين المهتمين ببعض الحرف المتعلقة بالصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية،وتسويق منتجاتهم، وذلك بمشاركة 30 عارضًا من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة.

وألقت فاطمة الموينع، كلمة المشاركين في المهرجان، أعربت فيها عن شكرها للقائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم من الصناعات التحويلية وتبادل الأفكار والتجارب فيما بين المشاركين.

كما شهد الحفل مشاركة شعرية، وجولة على أركان المشاركين، وافتتاح خيمة المهرجان، بالإضافة إلى تكريم عدد من الجهات.

وتتضَمَّن برامج المهرجان إقامة مجموعة من الورش الزراعية المتخصصة لتطوير المنتجين، إلى جانب عدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات ترفيهية للأطفال.