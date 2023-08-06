رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم خارطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأحد، بتقديم خريطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم في مدينة هيروشيما.

اقرأ أيضًا: محاكمة ترامب.. محاولات الدفاع لتبرئة رئيس أمريكا السابق من قضايا جنائية

وأكد كيشيدا، على أهمية ضمان الأمن القومي، وتقريب الواقع من المثل الأعلى لعالم خال من الأسلحة النووية في نفس الوقت، حسب وكالة أنباء "جيجى برس" اليابانية.

وقال رئيس وزراء اليابان: "تقع على عاتق السياسة مسؤولية تقديم خارطة طريق لذلك.. من المهم تنفيذ المهام واحدة تلو الأخرى. فنحتاج إلى مواصلة وتعزيز الجهود الواقعية والعملية".

وأشار رئيس الوزراء الياباني، إلى دعوات لوضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في وقت مبكر.