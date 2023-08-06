برشلونة ضد توتنهام.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة أكثر من مباراة في إطار استعدادات الأندية لخوض الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويلعب برشلونة مباراة نهائي كأس يوهان جامبر الودية ضد توتنهام على ملعب "كامب نو"، وهي مباراة سنوية يقيمها الفريق الكتالوني في نفس التوقيت من كل عام ضد منافس مختلف، استعدادًا للموسم الجديد.

بينما لا توجد مباريات اليوم ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في المملكة العربية السعودية، إذ تحصل الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على راحة.

ويقام الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية يوم الأربعاء المقبل.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

مباريات ودية

- الساعة 09:00 مساءً.. برشلونة – توتنهام.

الساعة 10:00 مساءً.. ميلان – مونزا.

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