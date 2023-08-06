وزير العدل في إدارة ترامب يعلن استعداده للشهادة ضده

قال المدعي العام السابق بيل بار، إنه مستعد للشهادة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، أثناء محاكمته في 6 يناير.

وعندما سُئل في برنامج على قناة CBS، عما إذا كان على استعداد للظهور كشاهد في محاكمة ترامب بشأن تهم اتحادية تتعلق بالجهود المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، رد بار، الذي عينه ترامب، قائلا: "بالطبع".

وعندما سُئل عن تفاعله مع ترامب وكيف أخبر الرئيس السابق أنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات، قال وزير العدل الأمريكي السابق، إن تحقيقاته في التزوير "تفي" بالاستنتاجات.

أضاف: "في ثلاث مناسبات على الأقل، أخبرته بعبارات لا لبس فيها، أنه لا يوجد دليل من شأنه أن يغير النتيجة".

ووجهت لائحة الاتهام إلى ترامب الأسبوع الماضي بشأن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في اللائحة، أن ترامب انخرط في حملة "لخيانة الأمانة والاحتيال لعرقلة وظيفة أساسية للديمقراطية"، ودافع ترامب بأنه غير مذنب في التهم يوم الخميس.