النصر يتصدر قائمة هجومية في كأس الملك سلمان للأندية.. والشباب يواصل صموده

ارتقى النصر إلى صدارة قائمة الفرق الأكثر تهديفًا حتى الآن في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، بينما حافظ الشباب على رقمه الدفاعي المميز.

وبات النصر أكثر فريق سجل أهدافًا في كأس الملك سلمان للأندية بعد نهاية الدور ربع النهائي، برصيد 8 أهداف.

وتمكن النصر من تحقيق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور ربع النهائي التي جرت مساء أمس الأحد.

الأهداف الثلاثة أضيفت إلى حصيلة من 5 أهداف حققها "العالمي" في دور المجموعات، بتسجيل 4 أهداف في شباك الاتحاد المنستيري التونسي، وهدف في مباراة الزمالك المصري.

ويأتي الهلال في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في كأس الملك سلمان للأندية حتى الآن، برصيد 7 أهداف.

وأحرز الهلال 3 أهداف دفعة واحدة في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد أول أمس السبت في الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان الهلال تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تسجيل 4 أهداف في دور المجموعات، جاءت بواقع هدفين في شباك السد القطري، ومثلهما في شباك الوداد المغربي.

الشباب صاحب أقوى دفاع

على الجانب الآخر، فإن الشباب مازال يحافظ على نظافة شباكه بعد خوض 4 مباريات، 3 في دور المجموعات، وواحدة في الدور ربع النهائي.

الشباب خرج بتعادل سلبي أمام النصر، ثم هزم الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة واحدة هي (1-0).

وفي الدور ربع النهائي، تمكن الشباب من استدراج الوحدة الإماراتي إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، قبل أن يفوز بنتيجة 5-4.

وتجدر الإشارة إلى أن الشباب وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما سجل هدفين فقط، جاءا من ركلتي جزاء، بتوقيع إيفر بانيجا.

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مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء 9 أغسطس

الساعة 06:00 مساء.. الشرطة العراقي – النصر.

الساعة 09:00 مساء.. الهلال – الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراتين ستنقلان عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للبطولة.