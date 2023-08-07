إعصار “خانون” يقترب من جزيرة كيوشو اليابانية

توقعت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم الاثنين أن يقترب إعصار خانون من جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى احتمالية هطول أمطار استوائية على مناطق بالجزيرة وعلى فترات متفرقة في شرق وغرب اليابان.

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وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من إمكانية وقوع انهيارات طينية وفيضانات وهبوب عواصف قوية بسبب الإعصار والأمطار المصاحبة له.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن هيئة الأرصاد قولها، إنه بعد تحرك الإعصار ببطء حول مقاطعة أوكيناوا بجنوب البلاد، يتحرك الآن في اتجاه الشرق، حيث تدخل جزيرة أوشيما في مقاطعة كاجوشيما منطقة عاصفة الإعصار، ثم سيغير اتجاهه نحو الشمال، ومن المتوقع أن يقترب من جزيرة كيوشو بعد غد الأربعاء.