الأسطول الخامس الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن مضيق هرمز

قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيم هوكنز، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن منطقة مضيق هرمز.

وكشف تيم هوكنز في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، إنّ التهديدات في منطقة الخليج وتحديدًأ التي تقوم بها إيران، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى تعزيز وجود القطع العسكرية في المنطقة، مؤكدا أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري في تلك المنطقة الحرجة هو ضمان أمن حرية الملاحة الدولية، مشيرا إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا المسيرات في حماية الممرات المائية الدولية.

ونقلت قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها، عن أنّ الأسطول الخامس الأميركي أعلن تعزيز الأصول الجوية والبحرية في البحر الأحمر، إضافة إلى أنّ أكثر من 3000 بحار وجندي وصلوا للشرق الأوسط أمس، ضمن خطة معدة مسبقا.