ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي ويسجل ثنائية جديدة

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه ضمن صفوف إنتر ميامي الأمريكي، حيث أحرز هدفين للفريق في مباراة دالاس، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، ليقوده إلى ربع نهائي بطولة كأس الدوريات.

وتغلب إنتر ميامي على دالاس بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح من علامة الجزاء، بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل 4 - 4 على ملعب "تويوتا" في تكساس.

وبذلك أصبح فريق ميسي، إنتر ميامي، أول المتأهلين إلى دور الثمانية بالبطولة.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة السادسة، لكن دالاس رد بثلاثة أهداف سجلها فاكوندو كوينيون وبرنارد كامونجو وألان فيلاسكو في الدقائق 37 و45 و63 على الترتيب.

وأضاف بنجامين كريماسكي الهدف الثاني لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 65 ثم جاء الهدف الرابع لدالاس في الدقيقة 68 وسجله روبير تايلور لاعب إنتر ميامي بالخطأ في مرمى فريقه.

وشهدت الدقيقة 80 ثالث أهداف إنتر ميامي، وسجله ماركو فارفان لاعب دالاس بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان دالاس على بُعد دقائق من التأهل، لكن ميسي سجل هدفًا قاتلًا قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق، لينعش آمال إنتر ميامي من جديد بهدف التعادل.

واستمر التعادل حتى نهاية المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز إنتر ميامي 5 - 3 ليتأهل إلى دور الثمانية.

ميسي يصل إلى هدفه السابع

وبهذه الثنائية رفع ميسي رصيده إلى 7 أهداف مع إنتر ميامي منذ وصوله إلى الفريق هذا الصيف.

وكان ميسي سجب هدفين في الفوز على أورلاندو سيتي 3-1، صباح الخميس الماضي في البطولة ذاتها.

وافتتح ميسي أهداف المباراة وقتها في الدقيقة 7 بعدما تسلم كرة على صدره وسددها مباشرة في الشباك.

وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق، عبر لاعب وسط أوروجواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ضربة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.

ميسي هو من سجل الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 72، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.