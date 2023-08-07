الأخبار المحلية

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين كرنفال بريدة للتمور وبنك التنمية الاجتماعية

7 أغسطس 2023 · 2 minutes
شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين كرنفال بريدة للتمور، وبنك التنمية الاجتماعية.
 وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، اليوم الإثنين، في مدينة بريدة للتمور، إلى تنظيم علاقة الطرفين والتعاون في مجال دعم وتمكين العاملين و المرخصين المشاركين في فعاليات الكرنفال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.
سمو أمير منطقة القصيم
سمو أمير منطقة القصيم
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كما تهدف الاتفاقية أيضًاإلى الاستفادة من منتج العمل الحر، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في هذا المجال.

وأكّد أمير القصيم على أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية عبر تعزيز مثل هذه الاتفاقيات الخادمة لأبناء المنطقة، من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر.
حفل كرنفال بريدة
حفل كرنفال بريدة

 

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وأضاف أمير القصيم، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في دعم وتمكين المشاركين في كرنفال بريدة للتمور، من خلال الاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية المناسبة لطبيعة عملهم.
حفل كرنفال بريدة للتمور
حفل كرنفال بريدة للتمور