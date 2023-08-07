أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين كرنفال بريدة للتمور وبنك التنمية الاجتماعية

شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين كرنفال بريدة للتمور، وبنك التنمية الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، اليوم الإثنين، في مدينة بريدة للتمور، إلى تنظيم علاقة الطرفين والتعاون في مجال دعم وتمكين العاملين و المرخصين المشاركين في فعاليات الكرنفال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.

كما تهدف الاتفاقية أيضًاإلى الاستفادة من منتج العمل الحر، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في هذا المجال.



وأكّد أمير القصيم على أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية عبر تعزيز مثل هذه الاتفاقيات الخادمة لأبناء المنطقة، من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر.