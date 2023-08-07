سان جيرمان ينفذ تهديداته بشأن مبابي

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان نفّذ تهديداته، وقرر استبعاد كيليان مبابي، نجم الفريق، من التدريبات، في ظل الأزمة القائمة بين الطرفين حول تجديد العقد.

ويعود سان جيرمان إلى مقر تدريباته اليوم الإثنين بعد انتهاء جولته في اليابان وكوريا الجنوبية، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهل سان جيرمان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بلقاء لوريان يوم السبت المقبل.

وحسب ما ذكرته التقارير الفرنسية، فإن مبابي سيكون واحدًا من عدد من اللاعبين المستبعدين من التدريبات.

ويقتنع مسؤولو سان جيرمان بأن مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، توصل لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إليه بدون مقابل مع نهاية العقد.

مبابي وسان جيرمان.. الأزمة مستمرة

ورفضت إدارة أعمال مبابي قبول عرض تجديد التعاقد والذي يتضمن بندا يضمن البيع لكن مع حصول سان جيرمان بموجبه على مقابل نظير انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر في الصيف المقبل.

ومن جانب باريس سان جيرمان، لا يرى النادي مبررا لرفض العرض، لأنه يمنح اللاعب الفرصة للرحيل وقتما يشاء وللفريق الذي يريده.

وكان مبابي صرح في وقت سابق بأنه لن يتراجع عن موقفه بشأن التجديد حتى لو جلس احتياطيًا أو حتى في المدرجات، حسب وصفه وقتها.

وكان سان جيرمان سمح لنادي الهلال بإجراء محادثات مع اللاعب، بعد أن تقدم النادي السعودي بعرض قياسي عالمي قيمته 259 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار) في يوليو الماضي.

لكن تردد أن مبابي رفض لقاء وفد الهلال الذي توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك يعد تشيلسي وبرشلونة من الأندية التي تحاول الحصول على خدمات مبابي بمقابل مالي إلى جانب الاستغناء عن لاعبين.

وكان مبابي ضمن المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا كما كان من نجوم المنتخب في النسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في قطر في 2022، وأحرز خلالها المنتخب الفرنسي المركز الثاني.