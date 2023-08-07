فريق طبي سعودي يجري عملية ولادة معقدة لسيدة تعاني من وجود ثقب في القلب

نجح فريق طبي، بقسم النساء والولادة في مستشفى الأسياح العام، في إجراء عملية ولادة معقدة لسيدة تعاني من وجود ثقب في القلب.

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أوضحت الصحة، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في المراحل الأخيرة من الحمل، وتم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لها، التي كشفت عن وجود ثقب في القلب، ما استدعى تنويم المريضة في غرفة الولادة ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة والمتابعة المستمرة، وعمل الاحترازات الطبية الضرورية حتى لا تحدث لها انتكاسة صحية وفشل في عضلة القلب.

وبيّنت "الصحة" أن ولادة الأم تمت طبيعية، بعد التقيد بالإجراءات الطبية المتخذة في مثل تلك الحالات، دون أي مضاعفات لصحة الأم أو المولود، وغادرا المستشفى وهما بصحة جيدة، مشيرة إلى أن عدد العمليات الجراحية التي نفذها أطباء مستشفى الأسياح العام خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ 124 عملية.