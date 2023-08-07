وكيل محمد صلاح يغلق الباب أمام الاتحاد

أغلق الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، هدّاف ليفربول، الباب أمام الاتحاد رغم العرض الخيالي الذي تقدم به النادي.

ويبدو أن محمد صلاح ينوي الاستمرار مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، ولا يريد خوض تجربة جديدة.

وردًا على الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول متجهًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، شدد رامي عباس على أن اللاعب مستمر في قلعة "الريدز".

وكتب عباس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، "إذا كنا نريد الرحيل عن ليفربول هذا العام لما جددنا العقد الصيف الماضي، محمد صلاح مازال ملتزمًا بعقده مع النادي".

وكان النجم صاحب الـ31 عامًا وقع على عقد جديد مع ليفربول الصيف الماضي يبقيه في قلعة "أنفيلد" حتى عام 2025.

الاتحاد يحاول إغراء محمد صلاح

كانت إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات جادة مع محمد صلاح من أجل ضمه قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين إن مصدرًا مقربًا من صلاح أكد أن هناك مفاوضات جارية بين الاتحاد واللاعب خلال الفترة الحالية، رافضًا الكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات.

لكن المصدر ذاته شدد على أنه "لابد أن يكون العرض مغريًا لصلاح من أجل القدوم للعب في السعودية، فهو ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

من جانبها، أشارت "الرياضية" إلى أن عرض الاتحاد لصلاح يبلغ 180 مليون يورو كراتب لمدة موسمين فقط.

وحسب الصحيفة، فإن الاتحاد سيقدم 60 مليون جنيه إسترليني لليفربول من أجل السماح لصلاح بالرحيل إلى الدوري السعودي.