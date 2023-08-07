انفجار ضخم يهز ميناء ديرينس التجاري في تركيا

هز انفجار ضخم ميناء ديرينس التجاري، المطل على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية حسبما أعلنت وسائل إعلام تركية.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فقد شوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار، بالإضافة إلى إصابة نحو 5 أشخاص على الأقل في الحادث.

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