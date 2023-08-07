انفجار ضخم يهز ميناء ديرينس التجاري في تركيا

هز انفجار ضخم ميناء ديرينس التجاري، المطل على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية حسبما أعلنت وسائل إعلام تركية.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فقد شوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار، بالإضافة إلى إصابة نحو 5 أشخاص على الأقل في الحادث.
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وحسب المعلومات، فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
ووفقا لشبكة سي إن إن تركيا، فقد وقع الانفجار في مستودع في ميناء ديرينس في مقاطعة كوجالي، أثناء تحميل الحبوب على متن سفينة، ويعتقد أن صومعتي حبوب قد تضررت في الانفجار.