الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مقيم لتهريبه 21,415 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (21,415) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

عبر البريد الإلكتروني [email protected]،

وتؤكد الجهات الأمنية، أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.