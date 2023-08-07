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الأهلي يتعاقد مع إيبانيز قادمًا من روما

7 أغسطس 2023 · < 1 minutes

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المدافع البرازيلي، روجير إبانييز، قادمًا من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع نادي روما الإيطالي من أجل ضم المدافع روجير إبانييز في صفقة انتقال نهائي.

وأكد الصحفي الإيطالي أن الصفقة تمت لصالح النادي السعودي مقابل ما يقرب من 28.5 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى من شأنها أن تجعل قيمة الصفقة 30 مليون يورو لصالح نادي العاصمة الإيطالية.

وأضاف رومانو أن إبانييز سيوقع على عقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

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وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن البرازيلي سيخضع للكشف الطبي مع النادي الأخضر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه في الصيف الجاري من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023/ 2024.