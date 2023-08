الأهلي يتعاقد مع إيبانيز قادمًا من روما

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المدافع البرازيلي، روجير إبانييز، قادمًا من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع نادي روما الإيطالي من أجل ضم المدافع روجير إبانييز في صفقة انتقال نهائي.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Four year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed.

🇵🇱 Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/4AO4KyDeB1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023