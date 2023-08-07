الأهلي يتعاقد مع إيبانيز قادمًا من روما

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المدافع البرازيلي، روجير إبانييز، قادمًا من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع نادي روما الإيطالي من أجل ضم المدافع روجير إبانييز في صفقة انتقال نهائي.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli Four year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed. 🇵🇱 Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/4AO4KyDeB1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

وأكد الصحفي الإيطالي أن الصفقة تمت لصالح النادي السعودي مقابل ما يقرب من 28.5 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى من شأنها أن تجعل قيمة الصفقة 30 مليون يورو لصالح نادي العاصمة الإيطالية.

وأضاف رومانو أن إبانييز سيوقع على عقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

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وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن البرازيلي سيخضع للكشف الطبي مع النادي الأخضر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه في الصيف الجاري من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023/ 2024.