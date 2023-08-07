الوحدة يقترب من ضم النيجيري إيجالو

يقترب نادي الوحدة من التعاقد مع النيجيري أودين إيجالو مهاجم الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن نادي الوحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 34 عامًا، بلا نادٍ بعد نهاية ارتباطه بنادي الهلال نهاية الموسم الماضي.

وأنهى نادي الوحدة إجراءات التعاقد مع سعيد المولد قادمًا من الاتفاق، ولم يعلن النادي عن الصفقة لحين إصدار شهادة الكفاءة التي تسمح له بتسجيل اللاعب بعد ذلك.

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وتعمل إدارة الوحدة على إغلاق القضايا المتعلقة بإصدارة شهادة الكفاءة المالية، رغبة منها باستخراج الشهادة قبل انطلاق أول مواجهات الفريق في الدوري أمام الرياض الأحد المقبل.