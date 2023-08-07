المتحف الوطني يضيف تحديثات لمنصة “الجولة الافتراضية”

أعلن المتحف الوطني السعودي، عن إضافة تحديثات لمنصة "الجولة الافتراضية للمتحف الوطني" بهدف تطويرها وتحسين التجربة الثقافية للمستخدمين، ورفع مستوى الجودة لجولتهم الرقمية الافتراضية بين جنبات المتحف وأقسامه الثمانية، لاستكشاف محتوياته المتنوعة والثرية من زاوية 360 درجة.

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جاءت "الجولة الافتراضية" المصمَّمة بتقنياتٍ حديثة ومعزَّزة بالواقع الافتراضي زاخرةً بمميزات عديدة تمثّلت في:

زيادة عدد القِطع الأثرية المتاحِ الاطّلاعُ عليها عبر المنصة.

إضافة تقنية ثلاثي الأبعاد "3D"، التي تُمكّن الزوّار من مشاهدة المقتنيات بأسلوب تفاعلي يحاكي الواقع، حيث تتماشى هذه الطريقة مع أرقى معايير العرض المتحفية في العالم.

إمكانية مشاركة محتويات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتكثيف حضور المظاهر الثقافية بين مستخدمي التقنية والإنترنت، وتنشيط عمليات التبادل المعرفي بين أفراد المجتمع.

عزّز المتحف من جودة المنصة في سبيل تهيئة رحلةٍ سلِسة تجذب المهتمين والمتخصصين.

منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني

وتتوفّر منصة "الجولة الافتراضية للمتحف الوطني" على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وقد جُهِّزت بمحاكاةٍ دقيقة لممرات وأقسام المتحف، ومحتوى صوتي يتضمن وصفاً للمقتنيات وعرضاً لمحتوى مرئيّ يتعلق بها.

وتُعدّ أولَ منصة عربية تتيح للمستخدم محتوى تفاعلياً يُسهّل إجراء التحويل الهجائي للكتابات العربية القديمة مع اللغة العربية.

وتسعى المنصة إلى تقديم التراث الوطني وكنوزه وجمالياته التي يملكها المتحف إلى الجمهور من أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال المعلومات الغَنية والمُطعّمة بالصور والوثائق الثمينة، ومقاطع الصوت والفيديو.

وتأتي هذه التحديثات في سياق حفظ التراث الوطني، وترويجه رقمياً على الصعيد المحلي والدولي، وإتاحة الوصول إليه من أي منطقة طوال اليوم.

وأطلقت وزارة الثقافة ممثلةً في هيئة المتاحف، والمتحف الوطني السعودي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة التحوّل الرقمي، منصة "الجولة الافتراضية للمتحف الوطني" في شهر مايو من عام 2021م أثناءَ توقّف نشاط المتحف إبّان جائحة كورونا.