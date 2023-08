رسالة حادة من فاران للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وجه الدولي الفرنسي، رفائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة حالة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن ضغط المباريات في الموسم القبل.

وعقد الاتحاد الإنجليزي اجتماعًا في الأيام الأخيرة مع بعض لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي قبل أيام من انطلاق موسم 2023/2024.

ونشر فاران بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيه: "عقدنا لقاء الأسبوع الماضي مع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.. أوصوا بوجود قرارت وقواعد جديدة خاصة بالتحكيم".

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.

From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for…

— Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023