رسالة حادة من فاران للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وجه الدولي الفرنسي، رفائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة حالة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن ضغط المباريات في الموسم القبل.

وعقد الاتحاد الإنجليزي اجتماعًا في الأيام الأخيرة مع بعض لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي قبل أيام من انطلاق موسم 2023/2024.

ونشر فاران بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيه: "عقدنا لقاء الأسبوع الماضي مع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.. أوصوا بوجود قرارت وقواعد جديدة خاصة بالتحكيم".

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules. From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for… — Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023

وأضاف: "نحن والمدربين الذين حضروا الاجتماع عبرنا عن مخاوفنا لسنوات عديدة الآن بشأن وجود عدد كبير جدًا من المباريات في الجدول الزمني للموسم، وهذا أمر خطير على صحة اللاعبين البدنية والعقلية".

وتابع: "وعلى الرغم من ذلك، فقد وافقوا على الجدول الزمني للموسم المقبل، والذي سيشهد مباريات أطول، ومزيد من الشدة، نريد فقط نريد أن نكون في حالة جيدة على أرض الملعب لنمنح الأندية والمشجعين 100٪ من أدائنا، لماذا لا تُسمع آرائنا؟".

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وواصل: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالمهمة التي أحبها كل يوم ولكني أشعر أن هذه التغييرات تضر باللعبة. نريد أن نكون في أقصى مستوياتنا لنفدم أفضل ما لدينا لإمتاع الجماهير".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أن نسلط الضوء، نحن اللاعبون والمدربون، على هذه القضايا المهمة لأننا نريد حماية اللعبة التي نحبها ونمنح الجماهير أفضل ما لدينا".