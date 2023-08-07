روسيا: التسوية الدائمة لن تكون ممكنة إلا إذا وضع نظام أوكرانيا حداً للأعمال العدائية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن استسلام أوكرانيا وحده كفيل بأن يضع حداً للحرب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نحن مقتنعون بأن التسوية الشاملة والدائمة والعادلة لن تكون ممكنة إلا إذا وضع نظام كييف حداً للأعمال العدائية والهجمات الإرهابية".

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أضافت في بيان: "يجب الاعتراف بالحقائق الجديدة على الأرض، وضمان نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازيين فيها، ونطالب بتأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا وهي الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك السلاح النووي".

يشار إلى أن هذه المطالب سبق أن رفضتها كييف بعد أن طرحتها موسكو عندما شنت عمليتها العسكرية في فبراير 2022.