نابولي يعزز دفاعه بالبرازيلي ناتان

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الاثنين، تعاقده مع البرازيلي الشاب ناتان، قادمًا من ريد بول براجانتينو، خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

وتعاقد نابولي المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، مع المدافع البرازيلي في صفقة قدرت قيمتها بـ10 ملايين يورو.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نابولي لم يفصح عن مدة عقده مع البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا.

وسيعوض ناتان رحيل الكوري الجنوبي مين - جاي كيم المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

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ويعد ناتان ثالث القادمين إلى نابولي هذا الصيف بعد جاكومو راسبادوري من ساسوولو، وجيوفاني سيميوني الذي وقع نهائياً من هيلاس فيرونا بعدما لعب الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي على سبيل الإعارة.

ويبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي في 19 أغسطس المقبل بمواجهة فروزينوني.