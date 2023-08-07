العلا تفوز بجائزة SAG للتميز في استخدامات نظم المعلومات الجغرافية

حصدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، جائزة SAG للأداء المتميز في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال مؤتمر Esri السنوي المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونالت الهئية تلك الجائزة، نظير تميزها في استخدام تقنيات رسم الخرائط والتحليلات، فضلًا عن الريادة في استخدام وتطوير مدخلات النظام وتحقيق الهيئة المعايير العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

تأتي الجائزة، تتويجًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركائها، في تطوير استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات ومعالجة التحديات وتنظيم الترابط الجغرافي وفق الأسلوب التقني، حيث تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تعزيز وتطوير مختلف الخدمات تحقيقاً لرؤية المحافظة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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