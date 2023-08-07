قبل مواجهة النصر.. لاعب الشرطة العراقي يرفض مغادرة البطولة رغم وفاة والده

ضجة واسعة أثارها لاعب نادي الشرطة العراقي وأبرز عناصر خط دفاعه فيصل جاسم بعدما رفض مغادرة البعثة والعودة إلى البلاد بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

وطلب اللاعب من مسؤولي الوفد الاستمرار بتمثيل فريقه والدفاع عن ألوانه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية المتواصلة في السعودية، رغم الحالة النفسية التي يمر بها.

الحالة النفسية للاعب سيئة

إدارة النادي أوضحت في بيان: "ضرب اللاعب الغيور فيصل جاسم مثلاً كبيراً في الوفاء باتخاذه قراراً بالبقاء مع البعثة رغم تلقيه نبأ وفاة والده والحالة النفسية التي يمر بها".

وأشاد بموقف أسرة اللاعب فيصل جاسم التي رفضت عودته وإصرارها على بقائه مع الفريق.

ويلتقي الشرطة الأربعاء مع النصر السعودي في الدور نصف النهائي البطولة الأندية العربية، وذلك بعدما أقصى السد القطري بالفوز عليه 4-2 في ربع النهائي.

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