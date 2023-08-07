تنفيذ أكثر من 12 مليون عملية عبر أبشر خلال النصف الأول من 2023

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، تنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

ومن خلال خدمات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تم تنفيذ 49728 إصدارًا لسجل الأسرة، و216560 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و158560 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و81965 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و46397 تعريفات بأفراد الأسرة، وتم إصدار 46663 بطاقة هوية وطنية بدل تالف، إضافة إلى 164997 إصدارًا لهوية وطنية بدل فاقد.

إقرأ أيضًا: المرور تطرح مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

وفيما يتعلق بخدمات المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 631624 جوازات سفر إلكترونية، وإصدار وتجديد 3 مليون و524 ألف إقامة، إضافة إلى تنفيذ 268407 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و2 مليون و277 ألف عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و54501 عملية نقل خدمات.

وفي الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 305348 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و490868 طلب ورقة إصلاح، و383311 تجديد رخصة سياقة، و467135 إصدار طلب تفويض قيادة، و531264 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و85787 مبايعة مركبات، و28663 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات، و98144 طلبًا لخدمة استبدال اللوحات.

إقرأ أيضًا:

الجوازات: إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال

مزاد إلكتروني لبيع لوحات المرور المميزة عبر “أبشر” اليوم