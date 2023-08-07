أوكرانيا تشيد بمحادثات جدة.. والصين “على الحياد” في الصراع

أشادت دولة أوكرانيا بالمحادثات بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية في مطلع الأسبوع.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الإثنين، إن الاجتماع الذي انعقد في جدة لم يبحث من مبادرات السلام إلا الأوكرانية، وإن جميع الدول التي شاركت في المحادثات أيدت تماما استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأضاف أن المشاركين في المحادثات اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع.

40 دولة شاركت في قمة جدة

وشاركت أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام.

وروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من 10 مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة التي شنتها روسيا عليها في فبراير 2022.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرجي لافروف في محادثة هاتفية بأن الصين ستتمسك بموقف مستقل وحيادي بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية.

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