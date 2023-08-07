هيئة العقار: ضبط ومعالجة 3500 إعلان عقاري مخالف

أعلنت الهيئة العامة للعقار، ضبط ومعالجة 3500 إعلان عقاري مخالف، إضافةً إلى تلقيها 2057 بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية شملت عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

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يُذكر أن الهيئة رخصت 6 منصات عقارية إلكترونية، كما أتمت 9497 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 1844 منشأة مسجلة في عقاري، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 7953 طلبًا، وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 1196 منشأة عقارية، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 638 بلاغا عقارياً.

وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

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