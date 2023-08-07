فضيحة علمية تطيح برئيس جامعة ستانفورد الأمريكية

استقال رئيس جامعة ستانفورد الأمريكية الدكتور مارك تيسييه-لافين من منصبه بعد فضيحة هزت الأوساط العلمية في الولايات المتحدة.

وكشفت الجامعة في تحقيق رسمي عن أن هناك تلاعب في بحوث علمية أجراها، وتشمل هذه الأوراق دراسة شهيرة حول مرض ألزهايمر.

التزوير امتد من عام 1999 حتى 2012

الواقعة بدأت بتحقيق صحفي أجراه طلاب الجامعة أثبت نقص الدقة العلمية والتلاعب في الأبحاث المنشورة في فترة تمتد من عام 1999 حتى عام 2012.

وبعد الفضيحة، قرر عالم الأعصاب والملياردير مارك تيسييه لافين تقديم استقالته، رافضا الحديث أو تبرير الجريمة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن لجنة من العلماء ركزت في تحقيقها على 5 أوراق علمية كان تيسييه-لافين مؤلفها الرئيسي.

واكتشفت اللجنة دليلا على وجود تلاعب في بيانات 4 من الأوراق العلمية الخمس، وافتقار للدقة العلمية في الورقة الخامسة، التي تعد من الدراسات الشهيرة التي قال عنها تيسييه-لافين إنها "ستقلب مفهومنا الحالي عن مرض ألزهايمر رأسا على عقب".

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