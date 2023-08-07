النفط ينخفض 1% بعد مكاسب لـ 6 أسابيع

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 1% عند التسوية بعد مكاسب 6 أسابيع متتالية مع تأهب المستثمرين لتراجع الطلب من الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 85.34 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل.

تراجع الطلب من الصين

وفي معرض تفسيرهم لتراجع الأسعار، أشار المحللون لوكالة "رويترز" إلى المكاسب لستة أسابيع متتالية وقرب انتهاء فصل الصيف في الولايات المتحدة الذي يزداد خلاله الطلب على الوقود وإلى تراجع الطلب من الصين.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "الصين هي الرياح المعاكسة في هذه السوق"، مشيرا إلى انخفاض في السياحة هناك.

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