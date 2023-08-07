باريس سان جيرمان يضم راموس على سبيل الإعارة من بنفيكا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، ضم المهاجم البرتغالي جونسالو راموس لمدة موسم، على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي، مع احتفاظ النادي الباريسي بأحقية شراء اللاعب.

وأصبح البرتغالي راموس؛ سادس المنضمين إلى صفوف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الصيف، وذلك عقب الإعلان عن إتمام صفقات ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ولي كانج إن، بالإضافة إلى لوكا هرنانديز ومانويل أوجارتي.

وخلال تصريحات له عقب الإعلان عن الصفقة، قال راموس: "فخور وسعيد بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، أحد أكبر الأندية في العالم".

وكان النادي الفرنسي تعاقد مع المدرب لويس إنريكي بعد إقالة كريستوف جالتييه.

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