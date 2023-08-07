سفارة السعودية في أمريكا تحذر رعاياها في 9 ولايات من تقلبات جوية عنيفة

أصدرت السفارة السعودية في أمريكا، مساء اليوم الإثنين، تنبيها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية في مدينة واشنطن دي سي وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي.

ودعت عبر تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) المواطنين الكرام الموجودين هناك إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

إغلاق مقار الحكومة الأمريكية في واشنطن

وقررت الإدارة الأمريكية إغلاق المقار الحكومية في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بسبب مخاطر هبوب عاصفة شديدة وتوقع وصول إعصار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن منطقة العاصمة تترقب حتى التاسعة مساء وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.

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