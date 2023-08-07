أمريكا توقف مؤقتا بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، وقف بعض برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر بصورة مؤقتة، بسبب الانقلاب العسكري.

وخلال مؤتمر صحفي عقده "ميلر" بمقر الخارجية الأمريكية، قدر المتحدث قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة للنيجر، بأكثر من 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تشمل مساعدات إنمائية وأمنية.

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ونوه ماثيو ميلر، بأن المساعدات الأمريكية التي تقدر قيمتها الإجمالية بمئات الملايين من الدولارات مُعرضة للخطر؛ إذا لم يتراجع المجلس العسكري عن موقفه، ويسمح للحكومة المنتخبة بالعودة إلى السلطة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إيموس لونغو، اليوم الاثنين، أن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الخميس القادم، لمناقشة انقلاب النيجر، بحسب رويترز.

فيما أعلن الجيش المالي، اليوم الاثنين، أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي تضامناً مع النيجر، في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

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