مقتل 5 في هجومين صاروخيين شنتهما روسيا بشرق أوكرانيا

قتل 5 أوكرانيين في الساعات الأولى من صباح اليوم، في هجومين صاروخيين شنتهما روسيا بشرق أوكرانيا.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن هجومين صاروخيين شنتهما روسيا أدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة 31 آخرين بعد أن أصابت الصواريخ مباني سكنية في مدينة بوكروفسك بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

4 مدنيين قتلوا

وفي مقاطع مصورة وصور نشرها مسؤولون أوكرانيون، يظهر أفراد يبحثون وسط حطام مبنى سكني من خمسة طوابق. وكانت سيارة إسعاف في المكان تعالج الجرحى.

وقال كليمينكو إن أربعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأول في حين قُتل مسؤول الطوارئ في دونيتسك خلال الهجوم الثاني.

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